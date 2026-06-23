Подросток сорвался со скалы во время фотосессии в Российском регионе

В Чемальском районе Республики Алтай 14-летний подросток из Новосибирска сорвался в реку Катунь. Инцидент произошёл 22 июня у Ороктойского моста. По предварительной информации, школьник оступился и упал со скалы, когда фотографировал окрестности.
«В Чемальском районе Республики Алтай подросток упал со скалы в реку», — говорится в сообщении ведомства.
Поиски пока не дали результата, обследование продолжается.
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