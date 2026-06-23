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Подросток сорвался со скалы во время фотосессии в Российском регионе

В Чемальском районе Республики Алтай 14-летний подросток из Новосибирска сорвался в реку Катунь.

В Чемальском районе Республики Алтай 14-летний подросток из Новосибирска сорвался в реку Катунь. Инцидент произошёл 22 июня у Ороктойского моста. По предварительной информации, школьник оступился и упал со скалы, когда фотографировал окрестности.

К поискам подключились спасатели МЧС, сотрудники полиции и волонтёры. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на данный момент обследовано 18 километров береговой линии и акватории водоёма. Специалисты осматривают прибрежную зону, заросли и водную поверхность.

«В Чемальском районе Республики Алтай подросток упал со скалы в реку», — говорится в сообщении ведомства.

Поиски пока не дали результата, обследование продолжается.

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