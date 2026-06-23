Крупный лесной пожар ликвидируют в Катангском районе

IrkutskMedia, 23 июня. В Иркутской области накануне, 22 июня, огнеборцы ликвидировали один лесной пожар. Специалисты зарегистрировали два возгорания в Братском и Катангском районах. Как сообщила пресс-служба правительства Приангарья, лесной пожар на площади 0,3 га, возникший в Братском районе, потушили в день обнаружения. В ликвидации огня участвовали 21 человек с привлечением четырех единиц наземной техники.