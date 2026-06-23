Водитель отечественного авто сбил 12-летнюю девочку в Черемхове

Как сообщает Госавтоинспекция региона и пресс-служба прокуратуры Приангарья, предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта», сбил 12-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством.