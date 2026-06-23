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Водитель отечественного авто сбил 12-летнюю девочку в Черемхове

Ребенок доставлен в больницу.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 23 июня. В Черемхове сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого получила травмы несовершеннолетняя. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днем, 22 июня.

Как сообщает Госавтоинспекция региона и пресс-служба прокуратуры Приангарья, предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта», сбил 12-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством.

В результате несовершеннолетняя с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу, за ее состоянием следят медики. Причины и условия произошедшего устанавливаются.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, в мае на улице Декабрьских событий в Иркутске молодой человек на самокате сбил женщину. Как сообщали очевидцы, у пострадавшей рассечена голова.