Двое техников сгорели заживо при пожаре на электростанции

На электростанции в индийском округе Анакапалле во вторник утром произошёл крупный пожар, унёсший жизни двух рабочих. По предварительным данным, ещё двое сотрудников оказались заблокированы внутри горящего здания, пишет Times of India.
По словам очевидцев, огонь быстро охватил территорию завода из-за большого количества пластиковых отходов на объекте. Предприятие специализируется на производстве пиролизного масла и технического углерода. Точная причина возгорания пока неизвестна, однако нескольким рабочим удалось самостоятельно выбраться наружу до прибытия экстренных служб.
Полиция сообщила о начале спасательной операции и тушении пожара. Власти округа выразили соболезнования семьям погибших — 27-летнему Триаду и 24-летнему Венкатешу, жителям района Атчутапурам. На место происшествия направлены специалисты для расследования причин трагедии.
Этот случай стал очередным звеном в цепочке промышленных аварий, потрясших регион Вишакхапатнам за последние месяцы. Власти обещают провести тщательную проверку безопасности на всех аналогичных объектах после завершения работ по ликвидации последствий пожара.
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