ФСБ предотвратила двойной теракт в Пятигорске, задержаны две женщины

Первой на подходе к зданию одного из силовых ведомств задержали девушку 2006 года рождения. В её рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. После этого были усилены меры безопасности и начат поиск возможных соучастников.