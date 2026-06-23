Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила двойной теракт в Пятигорске, задержаны две женщины

Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом пресекла попытку украинских спецслужб совершить двойной террористический акт в Пятигорске.

Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом пресекла попытку украинских спецслужб совершить двойной террористический акт в Пятигорске. Целью были сотрудники правоохранительных органов России. Задержаны две женщины, действовавшие по указанию Киева.

Первой на подходе к зданию одного из силовых ведомств задержали девушку 2006 года рождения. В её рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. После этого были усилены меры безопасности и начат поиск возможных соучастников.

Вскоре рядом с объектом теракта задержали гражданку России 1979 года рождения. Она намеревалась доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в тот момент, когда там уже работала следственно-оперативная группа.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом на территории Ставропольского края пресечена попытка украинских спецслужб совершить двойной террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов России», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Обе женщины задержаны, расследование продолжается.