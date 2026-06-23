ФСБ предотвратила двойной теракт в Пятигорске, задержаны две женщины

Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом пресекла попытку украинских спецслужб совершить двойной террористический акт в Пятигорске. Целью были сотрудники правоохранительных органов России. Задержаны две женщины, действовавшие по указанию Киева.
Первой на подходе к зданию одного из силовых ведомств задержали девушку 2006 года рождения. В её рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. После этого были усилены меры безопасности и начат поиск возможных соучастников.
Вскоре рядом с объектом теракта задержали гражданку России 1979 года рождения. Она намеревалась доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в тот момент, когда там уже работала следственно-оперативная группа.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом на территории Ставропольского края пресечена попытка украинских спецслужб совершить двойной террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов России», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Обе женщины задержаны, расследование продолжается.