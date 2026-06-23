Мирошник: более 290 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю

В ночь с 17 на 18 июня произошла крупнейшая атака БПЛА на Москву — силы ПВО сбили более 190 дронов в регионе. В Московской области пострадали 17 человек, среди них двое детей. Был поврежден нефтеперерабатывающий завод в Капотне, а также торговые объекты и жилые дома.