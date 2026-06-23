Более 290 россиян пострадали от ударов ВСУ за последнюю неделю, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС. По его словам, это самый высокий показатель с начала 2026 года.
В ночь с 17 на 18 июня произошла крупнейшая атака БПЛА на Москву — силы ПВО сбили более 190 дронов в регионе. В Московской области пострадали 17 человек, среди них двое детей. Был поврежден нефтеперерабатывающий завод в Капотне, а также торговые объекты и жилые дома.
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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.Читать дальше