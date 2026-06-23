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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 143 БПЛА

В период с 20:00 мск 22 июня до 7:00 23 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 143 беспилотника самолетного типа над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

В период с 20:00 мск 22 июня до 7:00 23 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 143 беспилотника самолетного типа над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области уничтожили более десятка дронов в семи районах: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

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