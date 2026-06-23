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Из водоема под Минском достали тело подростка

В Минском районе 21 июня произошла трагедия: утонул 16-летний подросток.

В Минском районе 21 июня произошла трагедия: утонул 16-летний подросток. Несчастный случай случился во время отдыха с друзьями на водоеме вблизи деревни Климовичи, который не является разрешенным местом для купания, — отмечает Следственный комитет Беларуси.

Около шести часов вечера товарищи обнаружили отсутствие друга и после безуспешных самостоятельных поисков обратились за помощью в МЧС.

Спасательная операция осложнялась тем, что тело юноши было найдено водолазами лишь на расстоянии 50 метров от берега на глубине трех метров. На месте происшествия были найдены личные вещи и мобильный телефон погибшего.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства трагедии. Следователи проводят осмотр территории, опрашивают очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти несовершеннолетнего. Особое внимание будет уделено тому, как подросток оказался в запрещенном для купания месте.

Появились подробности о погибшем в Турции туристе из России.

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