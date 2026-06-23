Украинские спецслужбы планировали использовать женщин как террористок-смертниц в Пятигорске

Украинские спецслужбы завербовали двух женщин для совершения теракта в Пятигорске, планируя использовать их как смертниц. Женщины должны были привести в действие мощные самодельные взрывные устройства рядом с объектами правоохранительных органов. Однако их задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета на подступах к целям. Киев рассчитывал на максимальное число жертв среди силовиков.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, первая задержанная — девушка 2006 года рождения, у которой в рюкзаке обнаружили СВУ мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Вскоре рядом с местом первого взрыва задержали вторую фигурантку — гражданку России 1979 года рождения. Она везла аналогичное устройство и должна была привести его в действие в момент работы следственно-оперативной группы.
«Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц», — сообщили в ФСБ.
В ведомстве также отметили, что основной целью террористов являлось достижение максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов. По данным Следственного комитета, обе женщины прибыли в Пятигорск из Москвы и не были знакомы друг с другом.
Таким образом, российским спецслужбам удалось предотвратить двойной теракт, который готовили украинские кураторы. Расследование продолжается, фигурантам грозит длительное лишение свободы.