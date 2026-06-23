Украинские спецслужбы планировали использовать женщин как террористок-смертниц в Пятигорске

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, первая задержанная — девушка 2006 года рождения, у которой в рюкзаке обнаружили СВУ мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Вскоре рядом с местом первого взрыва задержали вторую фигурантку — гражданку России 1979 года рождения. Она везла аналогичное устройство и должна была привести его в действие в момент работы следственно-оперативной группы.