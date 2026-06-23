ФСБ предотвратила двойной теракт против правоохранителей в Пятигорске

Девушку 2006 года рождения задержали на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске. В ее рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около 2 кг тротила. Его поместили в безопасное место, после чего произошел взрыв. Никто не пострадал. В районе ввели повышенные меры безопасности, начался поиск соучастников задержанной. Поблизости была задержана россиянка 1979 года рождения. Она якобы планировала по указанию «украинских кураторов» доставить аналогичное СВУ к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы.