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Атака БПЛА на Дон в ночь на 23 июня стала частью удара по девяти регионам РФ

Семь районов Ростовской области подверглись атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 23 июня работали силы ПВО. По словам губернатора Юрия Слюсаря, атаку отразили в семи районах: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском.

— Уничтожено более десятка БПЛА, — сказал глава Ростовской области.

В свою очередь, в Министерстве обороны РФ добавили, что в период с 20:00 до 7:00 в стране сбили 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дроны уничтожили над девятью регионами, а также над Азовским и Черным морями.

Помимо Ростовской области, атаке подверглись Белгородская, Курская, Брянская, Астраханская области и другие субъекты.

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