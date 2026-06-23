Девочка упала с заброшенного здания в Саратове, прокуратура проводит проверку

Вечером 22 июня 2026 года в Саратове 10-летняя девочка упала со второго этажа заброшенного здания. Инцидент произошёл на территории в районе 5-го и 6-го Динамовских проездов. Ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Заводского района организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетней. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании объекта недвижимости, в том числе действиям собственника по обеспечению ограничения доступа посторонних лиц на территорию здания.
В ходе проверки также будет установлено, каким образом ребёнок оказался в заброшенном строении и почему доступ туда не был перекрыт. Особое внимание уделят состоянию объекта и наличию ограждений, предупреждающих знаков или иных мер безопасности.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Информация о состоянии девочки уточняется.