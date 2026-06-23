Двух женщин арестовали на два месяца по делу о подготовке терактов в Пятигорске

«20 июня 2026 года обвиняемые забрали из указанного организатором места сумки с самодельным взрывным устройством, после чего перевезли их и хранили, однако их действия были пресечены правоохранительными органами. суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в суде.