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В Оренбургской области из-за дождей затоплены почти 190 домов

В Оренбургской области продолжает ухудшаться паводковая ситуация.

В Оренбургской области продолжает ухудшаться паводковая ситуация. Из-за обильных дождей и подъёма уровня воды в реках число затопленных домов достигло 188. Под водой также оказались 361 приусадебный участок. Наиболее тяжёлая обстановка сохраняется в Бугуруслане — там затоплены 144 жилых дома и 281 придомовая территория.

«На территории пяти муниципальных образований Оренбуржья подтоплены 188 жилых домов, 361 приусадебный участок. Из зоны подтопления эвакуированы 93 человека, из них 12 детей. Жители размещены у родственников и в ПВР», — сообщили в ГУ МЧС по региону в канале на платформе «Макс».

За сутки вода ушла из 14 жилых домов в трёх населённых пунктах. В ликвидации последствий участвуют 66 человек и 33 единицы техники. На месте работает начальник главного управления МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов.

Сильные дожди в регионе не прекращаются с субботы. В отдельных районах за сутки выпало несколько месячных норм осадков. Ливни сопровождаются грозами и порывистым ветром. Спасатели продолжают мониторинг обстановки и работу по откачке воды.

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