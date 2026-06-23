Экс-губернатор Омской области Бурков стал фигурантом дела о махинациях с землёй

Сделка пошла не по плану. Спустя месяц после договорённостей на счёт ИП, оформленного на Комиссовского, пришло лишь 4,1 млн рублей. Бизнесмен утверждает, что при подписании документов его обманули и тайно изменили фигурировавшую в них сумму. Свой экземпляр соглашения он на руки так и не получил.