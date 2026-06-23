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Почти 6 с половиной часов сохранялся режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области

Сирены звучали в Россошанском районе в ночь на 23 июня.

Источник: Комсомольская правда

Режим опасности атаки БПЛА отменили в Воронежской области 23 июня в 05:17 утра. Тревога, введенная губернатором Александром Гусевым накануне в 22:50, продлилась 6 часов 27 минут. При этом Россошанскому району в это же время угрожал прямой удар. Об этом свидетельствуют сообщения главы региона в соцсетях.

Уже через 1 час 27 минут, в 00:17, губернатор сообщил об отмене непосредственной опасности в Россошанском районе. При этом он подчеркнул, что режим угрозы сохраняется на всей остальной территории Воронежской области, и призвал жителей не покидать укрытия и следить за обновлениями от МЧС.

Окончательный отбой прозвучал спустя почти пять с половиной часов после снятия локальной тревоги. Напомним, 22 июня 2026-го в полдень понедельника ВСУ атаковали город ракетами. Основной удар пришелся по промышленному предприятию. Также повреждены многоэтажки и частные дома, посекло около 50 автомобилей. К сожалению, не удалось избежать и человеческих жертв: пять человек погибли, десятки получили ранения. Мы собрали последние новости о ракетной атаке на Воронеж, которые известны к утру 23 июня.

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