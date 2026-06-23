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Тело молодого россиянина с перерезанным горлом нашли у кладбища в Белграде

В сербской столице при трагических обстоятельствах скончался двадцатилетний гражданин России по имени Михаил. Его безжизненное тело с переразанным горлом обнаружили неподалеку от городского Нового кладбища, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Мать юноши экстренно прибыла в страну. Женщина официально наняла защитника для обеспечения тщательного расследования обстоятельств смерти сына.

Родственница утверждает, что погибший вёл здоровый образ жизни и всегда оставался на связи. Приятели парня рассказали о знакомстве Михаила с девушкой, чьи волосы были окрашены в розовый цвет.

После ночи, проведённой с новой знакомой, молодой человек обнаружил пропажу кошелька. С целью найти предполагаемую воровку россиянин отправился в местный клуб, однако последующие действия выглядели нелогично.

Юноша заселился в гостиницу без документов. Персонал отеля заметил странное поведение постояльца: он бродил по коридорам с тяжёлым камнем в руке, и сотрудникам стоило немалых усилий, чтобы забрать предмет.

Вскоре парень покинул здание и направился к месту проживания. До порога собственного дома ему не хватило пятнадцати минут пути. Следствию предстоит выяснить, что произошло на этом коротком отрезке маршрута.

Ранее в Австралии 78-летняя женщина умерла после заражения энцефалитом долины Муррей — редким вирусом, который переносят комары. После этого власти выпустили предупреждение для регионов Кимберли и Пилбара о том, что риск заражения сохраняется.

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