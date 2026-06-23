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Торнадо в Иллинойсе забрал жизни пенсионеров

В результате мощного торнадо в штате Иллинойс погибли два пожилых жителя, а ещё пять человек получили ранения.

В результате мощного торнадо в штате Иллинойс погибли два пожилых жителя, а ещё пять человек получили ранения. Стихия обрушилась на сельский округ в воскресенье вечером около 17:00, разрушив несколько зданий и передвижных домов, — отмечает The Guardian.

По данным шерифа округа Джефферсон Джеффа Булларда, жертвами стали 62-летняя Сарита Кимбл и 83-летняя Долорес Шелтон из города Маунт-Вернон. Их дома были полностью уничтожены ураганным ветром. На фотографиях из соцсетей видны масштабные разрушения городской инфраструктуры после удара стихии.

Национальная метеорологическая служба зафиксировала рекордную активность смерчей в регионе — в 2026 году поступило 164 сообщения о торнадо только по Иллинойсу. Всего по стране было зарегистрировано более тысячи случаев, включая 40 мощных торнадо категории EF2 и выше.

Метеорологи связывают учащение таких стихийных бедствий с климатическими изменениями. По словам эксперта Пейтона Симмерса, погодные условия в этом году благоприятствовали Иллинойсу, так как штормы не доходили до южных штатов. При этом засуха на западе США помогла ослабить суровую погоду над Техасом и Оклахомой.

Торнадо в Свердловской области: стихия разрушает дома и линии электропередачи.

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