Торнадо в Иллинойсе забрал жизни пенсионеров

Метеорологи связывают учащение таких стихийных бедствий с климатическими изменениями. По словам эксперта Пейтона Симмерса, погодные условия в этом году благоприятствовали Иллинойсу, так как штормы не доходили до южных штатов. При этом засуха на западе США помогла ослабить суровую погоду над Техасом и Оклахомой.