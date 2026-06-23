Уфимец избил сожительницу табуретом

Женщина пояснила, что в день происшествия мужчина находился дома в состоянии опьянения. Во время словесного конфликта он взял табурет и нанес им удар по голове сожительницы, одновременно высказывая угрозы убийством. Испугавшись за свою жизнь и восприняв слова всерьез, женщина обратилась за помощью в полицию.