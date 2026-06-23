Возле села Бычиха в Хабаровском крае заметили тигра

Жителей населенного пункта оповестили о том, что рядом с Бычихой заметили хищника. Как сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, на место выехали сотрудники охотнадзора. Они провели мероприятия по отпугиванию тигра, напомнили селянам, что необходимо запирать на ночь собак, чтобы не провоцировать зверя.