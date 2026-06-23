Возле села Бычиха в Хабаровском крае заметили тигра

Охотоведы предупредили о появлении амурского тигра в окрестностях села Бычиха Хабаровского края.
Жителей населенного пункта оповестили о том, что рядом с Бычихой заметили хищника. Как сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, на место выехали сотрудники охотнадзора. Они провели мероприятия по отпугиванию тигра, напомнили селянам, что необходимо запирать на ночь собак, чтобы не провоцировать зверя.
Ведется мониторинг перемещений животного. Жителей просят незамедлительно звонить по номеру 112, если заметят приближение хищника.