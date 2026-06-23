ФСБ показала видео задержания террористок в Пятигорске

Фигуранткам 19 и 47 лет. Следователи считают, что женщины не были знакомы друг с другом и не понимали, что их используют для выполнения террористической операции. Установлено, что обе прибыли из Москвы в Пятигорск. 20 июня каждая из них получила из заранее подготовленного тайника рюкзак с самодельным взрывным устройством. Младшую из подозреваемых задержали возле контрольно-пропускного пункта одного из силовых ведомств. Вторая участница также была схвачена в ходе оперативно-разыскных мероприятий.