В МЧС назвали причину появления черного дыма над Екатеринбургом

Видео с сильным задымлением Накануне.RU прислали читатели. По их словам, что-то горит в Юго-Западном микрорайоне.
Накануне.RU обратилось за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве сообщили, что в районе улицы Онуфриева на открытой территории горят автомобильные покрышки.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше