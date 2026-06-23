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В МЧС назвали причину появления черного дыма над Екатеринбургом

В вторник, 23 июня, в Екатеринбурге заметили черный дым, поднявшийся над городом. В МЧС назвали причину его появления.

Видео с сильным задымлением Накануне.RU прислали читатели. По их словам, что-то горит в Юго-Западном микрорайоне.

Накануне.RU обратилось за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве сообщили, что в районе улицы Онуфриева на открытой территории горят автомобильные покрышки.

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