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Контролер умер прямо на рабочем месте на заводе в Кстове

Мужчину без признаков жизни нашли коллеги.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 июня на кстовском заводе ООО «НижЦинк» произошла трагедия. 43-летний контролер качества продукции во время ночной смены почувствовал себя плохо и попросил у мастера разрешение уйти на обеденный перерыв раньше времени. На рабочее место мужчина не вернулся. Об этом сообщает трудовая инспекция Нижегородской области.

Около часа ночи 18 июня коллеги по заданию мастера отправились в комнату административно-бытового корпуса, где обнаружили сотрудника без признаков жизни. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть.

По факту происшествия Гострудинспекция региона инициировала расследование несчастного случая на производстве. Как сообщил руководитель ведомства Илья Мошес, специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины, предшествовавшие трагедии.