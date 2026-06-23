Контролер умер прямо на рабочем месте на заводе в Кстове

Вечером 17 июня на кстовском заводе ООО «НижЦинк» произошла трагедия. 43-летний контролер качества продукции во время ночной смены почувствовал себя плохо и попросил у мастера разрешение уйти на обеденный перерыв раньше времени. На рабочее место мужчина не вернулся. Об этом сообщает трудовая инспекция Нижегородской области.