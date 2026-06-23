Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП произошло на внешней стороне 38-го километра МКАД

На внешней стороне 38-го километра МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте аварии работают оперативные службы города. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На внешней стороне 38-го километра МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте аварии работают оперативные службы города. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.

Из-за аварии движение на данном участке затруднено. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты объезда, передает Telegram-канал Дептранса.

Ранее стало известно, что в результате массовой аварии на федеральной трассе М-9 «Балтия» близ подмосковной Истры скончался один человек.

О самом ДТП информация появилась вечером того же дня. Авария случилась около 16:25 по московскому времени на 59-м километре автодороги. По предварительным данным, все пять легковых автомобилей двигались в одном направлении, когда произошло столкновение. Пострадавшие были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.