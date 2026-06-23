ДТП произошло на внешней стороне 38-го километра МКАД

На внешней стороне 38-го километра МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте аварии работают оперативные службы города. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.
Из-за аварии движение на данном участке затруднено. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты объезда, передает Telegram-канал Дептранса.
Ранее стало известно, что в результате массовой аварии на федеральной трассе М-9 «Балтия» близ подмосковной Истры скончался один человек.
О самом ДТП информация появилась вечером того же дня. Авария случилась около 16:25 по московскому времени на 59-м километре автодороги. По предварительным данным, все пять легковых автомобилей двигались в одном направлении, когда произошло столкновение. Пострадавшие были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.