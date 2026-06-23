ДТП произошло на внешней стороне 38-го километра МКАД

О самом ДТП информация появилась вечером того же дня. Авария случилась около 16:25 по московскому времени на 59-м километре автодороги. По предварительным данным, все пять легковых автомобилей двигались в одном направлении, когда произошло столкновение. Пострадавшие были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.