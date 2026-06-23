Двое подростков на электросамокате в Башкирии попали под колеса автомобиля

В Чишминском районе двое детей пострадали в ДТП. Они были на электросамокате, когда попали под колеса автомобиля. В результате столкновения оба получили травмы, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Одного из пострадавших, 11-летнего подростка, доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Ребенок находится под наблюдением врачей.
Второй участник происшествия, девятилетний школьник, отделался множественными ушибами мягких тканей. Ему назначено амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась.