Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцы снова могут проехать по улицам Переверткина и Старых Большевиков

Движение на участке от улицы Остужева до улицы Димитрова возобновили.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже возобновили движение по улицам Переверткина и Старых Большевиков (на участке от улицы Остужева до улицы Димитрова). Об этом поздним вечером 22 июня сообщили в пресс-службе мэрии.

Власти подчеркнули, что закрытым остается участок Ленинского проспекта (от улицы Минской до Серафимовича).

Напомним, движение временно ограничивали после воздушной атаки 22 июня. Подробности о трагедии сайт VRN.KP сообщал ранее.

Кстати, движение по улице Тимирязева также возобновили. Общественный транспорт идет по привычному маршруту.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше