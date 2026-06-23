Воронежцы снова могут проехать по улицам Переверткина и Старых Большевиков

В Воронеже возобновили движение по улицам Переверткина и Старых Большевиков (на участке от улицы Остужева до улицы Димитрова). Об этом поздним вечером 22 июня сообщили в пресс-службе мэрии.
Власти подчеркнули, что закрытым остается участок Ленинского проспекта (от улицы Минской до Серафимовича).
Напомним, движение временно ограничивали после воздушной атаки 22 июня. Подробности о трагедии сайт VRN.KP сообщал ранее.
Кстати, движение по улице Тимирязева также возобновили. Общественный транспорт идет по привычному маршруту.
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