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Школьница из Красноярска получила шесть лет колонии за подготовку к теракту

Окружной военный суд приговорил несовершеннолетнюю жительницу Красноярска к шести с половиной годам воспитательной колонии.

Источник: Комсомольская правда

Школьница из Красноярска получила шесть с половиной лет воспитательной колонии за подготовку нападения на одно из учебных заведений города. Приговор вынес Второй Восточный окружной военный суд.

По данным следствия, несовершеннолетняя разделяла идеи движения, которое признано в России террористической организацией. В феврале 2026 года она собиралась совершить вооруженное нападение на школу.

«Преступный умысел не был доведен до конца в связи с пресечением ее деятельности сотрудниками правоохранительных органов», — добавила пресс-служба суда.

Осужденная купила амуницию, обучалась в спортивно-стрелковом клубе владению оружием и составила план налета. Также она подготовила «манифест» с изложением своих намерений. По данным дела, патроны и самодельное взрывное устройство ей обещал передать человек, с которым она общалась в одном из мессенджеров.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае арестовали предполагаемого виновника аварии, которая унесла жизни двух выпускниц 16 и 15 лет.