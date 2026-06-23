Школьница из Красноярска получила шесть лет колонии за подготовку к теракту

Осужденная купила амуницию, обучалась в спортивно-стрелковом клубе владению оружием и составила план налета. Также она подготовила «манифест» с изложением своих намерений. По данным дела, патроны и самодельное взрывное устройство ей обещал передать человек, с которым она общалась в одном из мессенджеров.