В Омской области зафиксирован критический уровень ЧП с участием детей

В Омской области в июне зафиксирован ряд чрезвычайных происшествий с участием детей. Ситуация с детским травматизмом и гибелью несовершеннолетних оценивается как критическая.
Среди наиболее частых причин трагедий называют дорожно-транспортные происшествия, падения из окон, утопления, а также бытовые травмы. В большинстве случаев ключевым фактором становится отсутствие должного контроля со стороны взрослых.
Так, 21 июня в Шербакульском районе четырёхлетняя девочка выпала из окна второго этажа жилого дома. По информации УМВД России по Омской области, ребёнок находился с бабушкой, пока мать была на работе. 18 июня в реке Иртыш в районе села Красный Яр Большереченского района утонул 16-летний подросток. Сообщается, что он не умел плавать.
17 июня на улице Яковлева в Омске автомобиль сбил 14-летнего ребёнка, который передвигался на велосипеде. 15 июня в селе Красноярка 11-летний мальчик утонул, пытаясь переплыть котлован. 12 июня в Калачинске утонул 14-летний школьник.
10 июня во дворе дома в 3-м Амурском проезде в Омске автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста. 7 июня в Омске из окна дома на улице Молодогвардейской выпал четырёхлетний ребёнок.
Также в июне зафиксирован случай бытовой травмы: малолетняя девочка получила химический ожог пищевода после того, как попробовала чистящее средство и была госпитализирована. И это ещё далеко не все случившиеся происшествия.
Следователи напоминают омичам, что взрослые, отвечающие за воспитание несовершеннолетних, могут понести ответственность, если не обеспечили безопасность ребёнка. В зависимости от последствий речь может идти об административном наказании либо об уголовной ответственности по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности.