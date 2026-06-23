В Омской области зафиксирован критический уровень ЧП с участием детей

Так, 21 июня в Шербакульском районе четырёхлетняя девочка выпала из окна второго этажа жилого дома. По информации УМВД России по Омской области, ребёнок находился с бабушкой, пока мать была на работе. 18 июня в реке Иртыш в районе села Красный Яр Большереченского района утонул 16-летний подросток. Сообщается, что он не умел плавать.