Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКР раскрыл детали задержания женщин со взрывчаткой в Пятигорске

В Пятигорске возбуждено уголовное дело о подготовке теракта в отношении двух женщин, которых задержали со взрывчаткой у здания силового ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Возбуждены уголовные дела в отношении 19-летней девушки и 47-летней женщины. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), п. “а” ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконная перевозка боеприпасов), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых устройств)», — заявила Петренко.

Суд по ходатайству следствия уже отправил обеих фигуранток под стражу.

В Следственном комитете России сообщили о ходе расследования. Специалисты уже завершили осмотр мест происшествия и опросили свидетелей. По изъятым уликам назначен целый ряд судебных экспертиз. В их числе — взрывотехническая и генотипоскопическая.

Как уточнила Петренко, обе женщины приехали в Пятигорск из Москвы. Они не были знакомы друг с другом, каждая из них действовала обособленно, и они не знали, что их намереваются использовать в качестве террористок-смертниц.

В Ставропольском краевом суде «Интерфаксу» сообщили, что Пятигорский горсуд арестовал обеих до 20 августа.

Ранее во вторник в ФСБ рассказали о задержании двух женщин, которые должны были устроить подрывы у здания одного из правоохранительных органов в Пятигорске. Сначала силовики задержали девушку 2006 года рождения. В ее рюкзаке лежало самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывчатку обезвредили.

Позже неподалеку от места происшествия задержали еще одну женщину — гражданку России 1979 года рождения. Она, по данным следствия, должна была по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва во время работы следственно-оперативной группы.

СК