СКР раскрыл детали задержания женщин со взрывчаткой в Пятигорске

«Возбуждены уголовные дела в отношении 19-летней девушки и 47-летней женщины. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), п. “а” ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконная перевозка боеприпасов), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых устройств)», — заявила Петренко.
Суд по ходатайству следствия уже отправил обеих фигуранток под стражу.
В Следственном комитете России сообщили о ходе расследования. Специалисты уже завершили осмотр мест происшествия и опросили свидетелей. По изъятым уликам назначен целый ряд судебных экспертиз. В их числе — взрывотехническая и генотипоскопическая.
Как уточнила Петренко, обе женщины приехали в Пятигорск из Москвы. Они не были знакомы друг с другом, каждая из них действовала обособленно, и они не знали, что их намереваются использовать в качестве террористок-смертниц.
В Ставропольском краевом суде «Интерфаксу» сообщили, что Пятигорский горсуд арестовал обеих до 20 августа.
Ранее во вторник в ФСБ рассказали о задержании двух женщин, которые должны были устроить подрывы у здания одного из правоохранительных органов в Пятигорске. Сначала силовики задержали девушку 2006 года рождения. В ее рюкзаке лежало самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывчатку обезвредили.
Позже неподалеку от места происшествия задержали еще одну женщину — гражданку России 1979 года рождения. Она, по данным следствия, должна была по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва во время работы следственно-оперативной группы.