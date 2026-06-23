В Татарстане приставы изъяли собаку у хозяйки после нападения животного на детей

В ходе выезда по месту жительства женщины приставы действовали совместно с представителем Нижнекамского территориального отдела ветеринарной безопасности. Сама хозяйка не стала препятствовать законным требованиям и добровольно передала питомца, после чего животное под контролем госслужащих было транспортировано в приют. С этого момента исполнительное производство было официально окончено в связи с фактическим исполнением судебного решения, а ответственность за дальнейшую судьбу собаки перешла к специализированным учреждениям.