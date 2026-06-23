В Татарстане приставы изъяли собаку у хозяйки после нападения животного на детей

Основанием для столь решительных мер послужил факт агрессии питомца в отношении несовершеннолетних. После того как суд вынес решение, исполнительный документ поступил в районное отделение службы судебных приставов, и в отношении владелицы собаки было незамедлительно возбуждено исполнительное производство.
В ходе выезда по месту жительства женщины приставы действовали совместно с представителем Нижнекамского территориального отдела ветеринарной безопасности. Сама хозяйка не стала препятствовать законным требованиям и добровольно передала питомца, после чего животное под контролем госслужащих было транспортировано в приют. С этого момента исполнительное производство было официально окончено в связи с фактическим исполнением судебного решения, а ответственность за дальнейшую судьбу собаки перешла к специализированным учреждениям.
В пресс-службе ГУФССП по РТ подчеркнули, что данный случай служит ярким напоминанием о необходимости строгого соблюдения федерального законодательства об ответственном обращении с животными. Владельцам собак следует помнить, что закон требует не только гуманного содержания питомцев, но и обеспечения безопасности окружающих, особенно детей.