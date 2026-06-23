В России выявлен завозной случай мелиоидоза — опасной инфекции из Азии

Клиническая картина может быть очень разнообразной, из-за чего болезнь называют «великим имитатором» — её проявления часто путают с другими заболеваниями. Симптомы зависят от формы. Острая форма: резкое повышение температуры до 40 , озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах. Часто развиваются множественные гнойные очаги (абсцессы) во внутренних органах: печени, селезёнке, лёгких. При отсутствии лечения острая форма приводит к смерти за 3−4 недели. Хроническая форма: встречается реже, характеризуется длительным течением (от нескольких месяцев до лет), периодическими подъёмами температуры, истощением организма и формированием хронических гнойных поражений органов и тканей.