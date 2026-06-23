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В Башкирии 25-летний парень избил подростка ногами и мотошлемом

В Кумертау перед судом предстанет парень за избиение подростка.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кумертау утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По версии следствия, в сентябре 2025 года мужчина поссорился на проезжей части с двумя несовершеннолетними, после чего догнал их и избил одного из подростков руками, ногами и мотошлемом. В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и кровоподтеки.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, уголовное дело уже направлено мировому судье Кумертау для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание по статье, предусматривающей до двух лет лишения свободы.