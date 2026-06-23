В Башкирии 25-летний парень избил подростка ногами и мотошлемом

По версии следствия, в сентябре 2025 года мужчина поссорился на проезжей части с двумя несовершеннолетними, после чего догнал их и избил одного из подростков руками, ногами и мотошлемом. В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и кровоподтеки.