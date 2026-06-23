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Сирены включились в Воронежской области в ночь на 23 июня

В Россошанском районе объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.

Источник: АиФ Воронеж

Опасность атаки беспилотников сохранялась в Воронежской области с 22:50 22 июня до 5:17 23 июня, следует из оповещений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.

В Россошанском районе объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, включились системы оповещения. О сбитых над регионом беспилотниках не сообщается.

По информации Минобороны РФ, минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 143 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Астраханской областями, Ставропольским краем, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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