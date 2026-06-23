В Туве еще один детский лагерь подвергся нападению

Вечером 22 июня в городе Ак-Довурак группа неадекватных мужчин ворвалась на территорию детского оздоровительного лагеря «Таежный» и запугала воспитанников. В МВД по Республике Тыва сообщили, что у одного из ребятишек также пропал сотовый телефон.
Об инциденте рассказали родители потерпевших. По их словам, на территорию лагеря якобы проникли пятеро мужчин. После этого они зашли в помещение, где спали трое мальчиков, и начали проверять личные вещи детей. У одного ребенка украли телефон, у другого — куртку и кроссовки.
Полицейские добавили, что дети не пострадали. Ведомство начало проверку, подозреваемых ищут.
Это не первое нападение на детский лагерь в республике за последнее время: в ночь на 21 июня ребятам из «Орленка» пришлось пережить настоящий кошмар — к ним в корпус вломился агрессивный мужчина. Тогда пострадали 14 человек.