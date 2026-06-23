В Туве еще один детский лагерь подвергся нападению

Об инциденте рассказали родители потерпевших. По их словам, на территорию лагеря якобы проникли пятеро мужчин. После этого они зашли в помещение, где спали трое мальчиков, и начали проверять личные вещи детей. У одного ребенка украли телефон, у другого — куртку и кроссовки.