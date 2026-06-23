На МКАД в ДТП погиб человек

«По предварительным данным, на внешней стороне 39-го км МКАД водитель Hyundai совершил наезд на стоящий Mercedes из-за технической неисправности и пешехода, который вышел из транспортного средства. В результате дорожной аварии пешеход от полученных травм скончался», — сказали в управлении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
По информации столичного департамента транспорта, движение в районе происшествия затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.