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На МКАД в ДТП погиб человек

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Водитель «Газели» врезался в стоящую из-за поломки легковую машину на 39-м км МКАД и пешехода, который в результате ДТП погиб. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, на внешней стороне 39-го км МКАД водитель Hyundai совершил наезд на стоящий Mercedes из-за технической неисправности и пешехода, который вышел из транспортного средства. В результате дорожной аварии пешеход от полученных травм скончался», — сказали в управлении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

По информации столичного департамента транспорта, движение в районе происшествия затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.