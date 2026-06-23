В Анталье нашли мертвым российского туриста

Представители Генконсульства России в Анталье уточнили «РИА Новости», что контактируют по этому вопросу с турецкими службами и родственниками россиянина. Ведомство готово оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении документов для репатриации тела в РФ.