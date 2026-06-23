Двое убитых: в библиотеке Калифорнии завязалась перестрелка

На месте происшествия работали не только местные полицейские, но и агенты ФБР, пожарные и управление шерифа. Имена погибших взрослых пока не разглашаются, известно лишь, что пострадавший несовершеннолетний находится в больнице с легкими травмами. Подозреваемый задержан, однако его личность также остаётся конфиденциальной.