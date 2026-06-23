Двое убитых: в библиотеке Калифорнии завязалась перестрелка

В понедельник вечером вооруженное нападение в библиотеке города Чико, штат Калифорния, привело к гибели двух человек. По данным полиции, ещё один посетитель получил ранения и был доставлен в больницу, — сообщает New York Times.
Инцидент произошёл около 17:00 в городском филиале библиотеки округа Бьютт. Как сообщил начальник полиции Билли Олдридж, во время звонка в службу спасения диспетчеры слышали звуки выстрелов и крики о помощи. Преступник попытался скрыться через заднюю дверь здания, но там его уже ждали сотрудники правоохранительных органов.
На месте происшествия работали не только местные полицейские, но и агенты ФБР, пожарные и управление шерифа. Имена погибших взрослых пока не разглашаются, известно лишь, что пострадавший несовершеннолетний находится в больнице с легкими травмами. Подозреваемый задержан, однако его личность также остаётся конфиденциальной.
Власти заверили общественность, что угрозы для жителей больше нет, и расследуют все обстоятельства трагедии при участии нескольких ведомств. Вокруг библиотеки было выставлено усиленное оцепление, которое должно было сохраняться до поздней ночи для проведения следственных действий.
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