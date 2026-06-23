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Роспотребнадзор: Завозной случай мелиоидоза зарегистрировали в России

В России выявили завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, женщина посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов, и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

В России выявили завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, женщина посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов, и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Мелиоидоз является особо опасным тропическим инфекционным заболеванием. Его возбудитель обитает в почве эндемичных регионов, а заражение может происходить при контакте с загрязненной землей, через воздух, а также при употреблении зараженных продуктов или воды.

В Роспотребнадзоре отметили, что болезнь способна поражать различные органы и системы организма. Среди основных симптомов называют высокую температуру, боли в мышцах и грудной клетке, кашель, диарею и абсцессы. Риск тяжелого течения выше у людей старше 45 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

Ведомство напомнило, что мелиоидоз распространен в ряде популярных туристических стран, включая Таиланд, Вьетнам, Индию, Индонезию и Австралию. Ранее в России уже фиксировались два завозных случая этого заболевания после поездок в Таиланд — в 2017 и 2024 годах, передает ТАСС.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова рассказал, что хантавирус часто можно встретить в приволжских регионах России — там это заболевание эндемичное, и с ним уже научились бороться.

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