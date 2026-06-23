Роспотребнадзор: Завозной случай мелиоидоза зарегистрировали в России

В России выявили завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, женщина посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов, и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.