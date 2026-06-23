СК России расследует уголовное дело о теракте после атаки на Воронеж 22 июня

Сейчас в Воронеже работают следователи и оперативные службы: они изымают вещественные доказательства и улики, которые помогут установить все обстоятельства преступления. В ближайшее время назначат судебные экспертизы. В СК подчеркнули, что дадут уголовно-правовую оценку действиям каждого причастного к атаке.