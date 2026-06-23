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При ДТП на МКАД погиб человек, вышедший из сломавшейся машины

На 39-м километре внешней стороны МКАД произошло смертельное ДТП. Водитель Hyundai совершил наезд на стоящий Mercedes, который остановился из-за технической неисправности. Человек, вышедший из неисправного авто, погиб на месте происшествия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На Московской кольцевой автомобильной дороге произошла смертельная авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инцидент случился на 39-м километре внешней стороны МКАД. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на стоявший на проезжей части Mercedes, который остановился из-за технической неисправности. В момент столкновения рядом с неисправной машиной находился человек, который вышел из Mercedes.

Как говорится в сообщении ведомства, от полученных травм человек, вышедший из неисправного транспортного средства, скончался на месте происшествия.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства произошедшего. Департамент транспорта Москвы предупредил водителей о затруднении движения в районе аварии и порекомендовал выбирать альтернативные маршруты.