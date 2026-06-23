При ДТП на МКАД погиб человек, вышедший из сломавшейся машины

На Московской кольцевой автомобильной дороге произошла смертельная авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Инцидент случился на 39-м километре внешней стороны МКАД. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на стоявший на проезжей части Mercedes, который остановился из-за технической неисправности. В момент столкновения рядом с неисправной машиной находился человек, который вышел из Mercedes.
Как говорится в сообщении ведомства, от полученных травм человек, вышедший из неисправного транспортного средства, скончался на месте происшествия.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства произошедшего. Департамент транспорта Москвы предупредил водителей о затруднении движения в районе аварии и порекомендовал выбирать альтернативные маршруты.