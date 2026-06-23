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В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза

Мелиоидоз выявили у российской туристки, недавно вернувшейся с отдыха в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

В России зафиксирован завозной случай мелиоидоза — особо опасного тропического инфекционного заболевания. Инфекцию выявили у российской туристки, недавно вернувшейся с отдыха в Таиланде. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Во время отпуска женщина активно посещала различные экскурсии, включая слоновью ферму, где, предположительно, и могло произойти заражение. На сегодняшний день пациентка госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В ведомстве заявили, что ситуация находится под контролем. Для борьбы с подобными угрозами в России разработана и успешно применяется высокочувствительная тест-система. Она позволяет оперативно идентифицировать возбудителя заболевания и незамедлительно начать лечение.

Мелиоидоз — тяжелое заболевание с высокой температурой, мышечными и грудными болями, кашлем с гнойной мокротой и кровью, диареей и абсцессами в органах.

Тем временем российские ученые обнаружили более 30 новых вирусов, которые переносят переносят клещи, комары, рукокрылые, а также мелкие млекопитающие.

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