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В Свердловской области ликвидируют последствия мощного торнадо: 16 пострадавших и десятки разрушенных домов

16 человек пострадали в результате мощного торнадо в Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области ликвидируют последствия мощного торнадо, обрушившегося на регион в минувший понедельник, 22 июня. По данным регионального управления МЧС, на утро вторника, 23 июня, за медицинской помощью обратились 16 человек.

«В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий комплекса опасных погодных явлений. По состоянию на 06:00 (04:00 мск) за медицинской помощью обратились 16 человек», — сказано в сообщении, опубликованном региональным управлением МЧС в «Максе».

Стихия прошла по траектории Нижний Тагил — Кушва, оставив после себя серьезные разрушения. Полностью разрушены 32 частных жилых дома, еще 99 строений и 25 автомобилей получили различные повреждения.

В пострадавших населенных пунктах зафиксированы обрывы 15 линий электропередач, из-за чего тысячи жителей остались без света. В городе Кушва сильно повреждена местная инфраструктура. Для граждан, лишившихся жилья, развернут пункт временного размещения, способный принять до 50 человек.

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