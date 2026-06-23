Влюблённый житель Арзамаса крал «подарки» для свиданий

По данным полиции, рецидивист систематически похищал из магазинов один и тот же «джентльменский набор»: бутылку спиртного и несколько банок консервированной рыбы. С этими «подарками» он отправлялся на свидания к возлюбленной, каждый раз предваряя встречу новым походом в торговую точку с преступным умыслом.