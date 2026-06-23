Влюблённый житель Арзамаса крал «подарки» для свиданий

Дознание ОМВД России «Арзамасский» завершило расследование уголовного дела в отношении 38‑летнего жителя Арзамаса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. Мужчину обвиняют в девяти эпизодах преступлений по статье 158.1 УК РФ — мелкое хищение, совершённое повторно.
По данным полиции, рецидивист систематически похищал из магазинов один и тот же «джентльменский набор»: бутылку спиртного и несколько банок консервированной рыбы. С этими «подарками» он отправлялся на свидания к возлюбленной, каждый раз предваряя встречу новым походом в торговую точку с преступным умыслом.
Задержанный признал вину. В ходе расследования собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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