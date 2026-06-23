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Гадюка укусила женщину, собиравшую ягоды в лесу в Татарстане

Жительницу Татарстана, укушенную гадюкой во время лесной прогулки, доставили в Елабужскую ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Источник: ИА Татар-информ

Женщина собирала ягоды, в какой-то момент почувствовала резкую острую боль. Сперва она сочла, что порезалась о битое стекло. Наклонившись ниже, чтобы убрать осколки, она обнаружила вместо них черную змею.

«Реакция организма оказалась молниеносной. Уже через несколько минут после происшествия начала нарастать угрожающая симптоматика — отекли дыхательные пути. С каждой секундой воздух проходил все тяжелее», — рассказали в ЦРБ.

Женщина сразу обратилась за помощью, уже через полчаса после укуса ее положили в реанимационное отделение. Пациентке оказали всю необходимую помощь, ее жизни сейчас ничто не угрожает.