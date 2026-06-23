Житель Уфы заплатил за «мифическую» иномарку почти 1 млн рублей

В течение трех дней потерпевший выполнил несколько переводов на указанный счет. После этого мошенник сообщил, что их организация выкупит автомобиль на торгах, и прислал фотографии машины и документов к ней. Однако уточнить сроки поставки потерпевшему не удалось — аферист в тот же день перестал отвечать на звонки, а после удалил всю переписку. Потерпевший поспешил обратиться в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве.