Суд обязал Метроэлектротранс выплатить 600 тысяч за гибель пассажира

Обстоятельства случившегося выглядят следующим образом: водитель трамвая остановил состав для переключения направления движения рельсов. Однако вагоновожатая открыла двери, хотя остановка не была конечной точкой маршрута. 58-летний пассажир, полагая, что трамвай прибыл на остановку, направился к выходу. Выходя, он оступился, потерял равновесие и упал прямо на проезжую часть, где в этот момент его сбила иномарка. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и вскоре он скончался в больнице.