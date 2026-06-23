Суд обязал Метроэлектротранс выплатить 600 тысяч за гибель пассажира

Трагический инцидент произошел еще 19 ноября на развязке проспекта Ямашева и Сибирского тракта в Советском районе города, однако окончательное решение по иску было принято только сейчас. Прокуратура Татарстана подтвердила, что судебное разбирательство завершилось в пользу двух родственниц погибшего, каждая из которых получит по 300 тысяч рублей.
Обстоятельства случившегося выглядят следующим образом: водитель трамвая остановил состав для переключения направления движения рельсов. Однако вагоновожатая открыла двери, хотя остановка не была конечной точкой маршрута. 58-летний пассажир, полагая, что трамвай прибыл на остановку, направился к выходу. Выходя, он оступился, потерял равновесие и упал прямо на проезжую часть, где в этот момент его сбила иномарка. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и вскоре он скончался в больнице.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что активная позиция прокуратуры и установленные в ходе проверки факты сыграли решающую роль в удовлетворении исковых требований.