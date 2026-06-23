Дело Яны Легкодимовой, убийство семьи: что известно об «атырауском Шерлоке»

Каждое преступление оставляет след. Увидеть его, правильно интерпретировать и шаг за шагом восстановить картину произошедшего — задача следователя. Для опытного следователя ДП Атырауской области Темирхана Хажмуратова это не просто профессия, а дело всей жизни. За годы службы он зарекомендовал себя как принципиальный, внимательный и высококвалифицированный специалист, способный распутывать самые сложные уголовные дела.