Дело Яны Легкодимовой, убийство семьи: что известно об «атырауском Шерлоке»

Как отмечается на информационном медиапортале МВД
Каждое преступление оставляет след. Увидеть его, правильно интерпретировать и шаг за шагом восстановить картину произошедшего — задача следователя. Для опытного следователя ДП Атырауской области Темирхана Хажмуратова это не просто профессия, а дело всей жизни. За годы службы он зарекомендовал себя как принципиальный, внимательный и высококвалифицированный специалист, способный распутывать самые сложные уголовные дела.
«За аналитический склад ума, внимание к мельчайшим деталям и умение находить ответы там, где, казалось бы, не осталось зацепок, коллеги и журналисты неофициально называют его “атырауским Шерлоком”», — рассказали в ведомстве.
В профессиональном багаже Темирхана Хажмуратова — расследование ряда резонансных преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс. Одним из таких дел стало расследование обстоятельств гибели Яны Легкодимовой, которое находилось под пристальным вниманием общественности и средств массовой информации.
Особое место в его практике занимает уголовное дело по факту особо тяжкого преступления в отношении семилетней девочки в Жылыойском районе. Благодаря кропотливой работе следственной группы, тщательному сбору доказательств и всестороннему изучению обстоятельств дела виновный был привлечён к ответственности и по решению суда приговорён к пожизненному лишению свободы.
Не менее сложным стало расследование трагедии в Индерском районе, связанной с гибелью двух малолетних детей. В ходе следствия были установлены все обстоятельства произошедшего, а собранная доказательная база позволила суду вынести обвинительный приговор с назначением наказания в виде пожизненного лишения свободы.
Ещё одно громкое дело связано с гибелью четырёх членов одной семьи из села Жангельдин Кызылкогинского района. Расследование завершено, материалы переданы в суд, где в настоящее время продолжается рассмотрение уголовного дела.
Сам Темирхан Хажмуратов убеждён: работа следователя заключается не в скорости раскрытия преступления, а в установлении объективной истины. Каждый факт, каждая улика и каждое свидетельское показание должны быть тщательно проверены, ведь от качества следствия зависят судьбы людей и торжество справедливости.
Коллеги характеризуют его как человека высокой ответственности, выдержки и безупречной преданности службе. «За внешней сдержанностью скрываются огромный опыт, настойчивость и готовность работать до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства дела», — отмечают в МВД.
Работа следователя редко оказывается в центре внимания общественности. Однако именно такие сотрудники ежедневно стоят на страже закона, обеспечивая неотвратимость наказания и защищая права граждан.
Профессиональный путь Темирхана Хажмуратова — яркий пример верности Присяге, принципам законности и служения обществу", — подчеркнули в МВД.