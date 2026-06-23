Ещё один лагерь Тывы подвергся нападению — внутрь проникли пятеро мужчин

В МВД по Тыве уточнили, что сообщение поступило от родителей одного из воспитанников лагеря «Таёжный». По информации полиции, неизвестные мужчины вели себя неадекватно и напугали детей. После их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу мобильного телефона. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, однако сейчас проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию возможных нарушителей.