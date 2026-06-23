В Воронеже 39-летний водитель BMW сбил насмерть 60-летнюю женщину

По предварительным данным полиции, 39-летний местный житель за рулем иномарки двигался со стороны Кольцовской в сторону Космонавтов. В этот момент женщина переходила проезжую часть справа налево по ходу движения иномарки, но делала это вне пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте.