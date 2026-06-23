ГАИ показала жесткое ДТП с опрокидыванием автоцистерны под Минском

В Минском районе произошла жесткая авария с опрокидыванием автоцистерны, сообщили в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.
ДТП произошло 22 июня на трассе Р-1 вблизи агрогородка Щомыслица. Предварительно установлено, что 79-летний водитель Hyundai Solaris, ехавший со стороны Минска, при перестроении в крайнюю правую полосу, чтобы повернуть направо, не уступил дорогу и врезался в попутный МАЗ в сцепке с полуприцепом, за рулем которого был 39-летний водитель.
Авария произошла, когда водитель легковушки не пропустил фуру. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.
В результате столкновения полуприцеп с цистерной, наполненной 26 тоннами цемента, опрокинулся на проезжую часть. Для устранения последствий аварии ГАИ перекрывала две из трех полос для движения.
После ДТП пассажирку автомобиля Hyundai 1949 года рождения доставили в больницу для обследования.
Проводится проверка.
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