Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ показала жесткое ДТП с опрокидыванием автоцистерны под Минском

Жесткое ДТП с опрокидыванием автоцистерны произошло в Минском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе произошла жесткая авария с опрокидыванием автоцистерны, сообщили в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 22 июня на трассе Р-1 вблизи агрогородка Щомыслица. Предварительно установлено, что 79-летний водитель Hyundai Solaris, ехавший со стороны Минска, при перестроении в крайнюю правую полосу, чтобы повернуть направо, не уступил дорогу и врезался в попутный МАЗ в сцепке с полуприцепом, за рулем которого был 39-летний водитель.

Авария произошла, когда водитель легковушки не пропустил фуру. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.

В результате столкновения полуприцеп с цистерной, наполненной 26 тоннами цемента, опрокинулся на проезжую часть. Для устранения последствий аварии ГАИ перекрывала две из трех полос для движения.

После ДТП пассажирку автомобиля Hyundai 1949 года рождения доставили в больницу для обследования.

Проводится проверка.

Еще мы писали, что накануне президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, связанный с автодорогами в Беларуси.

И рассказали, что белорус получил четыре года, когда снял молдинги с чужого авто для соседа.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше