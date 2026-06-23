ГАИ показала жесткое ДТП с опрокидыванием автоцистерны под Минском

ДТП произошло 22 июня на трассе Р-1 вблизи агрогородка Щомыслица. Предварительно установлено, что 79-летний водитель Hyundai Solaris, ехавший со стороны Минска, при перестроении в крайнюю правую полосу, чтобы повернуть направо, не уступил дорогу и врезался в попутный МАЗ в сцепке с полуприцепом, за рулем которого был 39-летний водитель.